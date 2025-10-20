Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldızkent Mahallesi'nde bir iş yerinde işletme sahibi ve vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Kavga: 6 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?