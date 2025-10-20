Kapaklı'da Kavga: 6 Tutuklama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızkent Mahallesi'nde bir iş yerinde işletme sahibi ve vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.