Kapaklı\'da Motosiklet Kazası

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki motosiklet ile Y.A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ö. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.