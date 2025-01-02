Kapalıçarşı\'da Hırsızlık: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

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FATİH Kapalıçarşı'daki bir saat dükkanına gelen iki kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer şüpheli 2 saat ve şarjdaki telefonu cebine koyarak iş yerinden çıktı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, salı günü saat 15.50 sıralarında Kapalıçarşı'daki bir saat dükkanında yaşandı. İddiaya göre, iki kişi saat almak için girdikleri dükkanda, dükkan sahibi ile ürünleri göstererek pazarlık etmeye başladı. Şüphelilerden biri iş yeri sahibini oyaladığı sırada, diğer şüpheli beğendiği iki saati cebine koydu. Daha sonra saatleri çalan şüpheli, şarjda takılı olan telefonu da aldıktan sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.