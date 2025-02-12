Kapanan Köy Yolu Açılınca Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

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ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde rahatsızlanan hasta, kapanan köy yolunun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyündeki evinde rahatsızlanan hastanın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle kapanan köy yolunu görünce İl Özel İdaresi ile iletişime geçti. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol açılarak, hastaya ulaşıldı. Hasta, ilk müdahalesinin ardından iş makinesinin arkasından yolu takip eden ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,