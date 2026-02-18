Kapıkule\'de 914 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 914 kilo gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında iki aracı takibe aldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpekleri Thorin ve Neptün'ün de katıldığı aramada, dorsedeki dondurulmuş tavuk eti kolileri arasına gizlenmiş vakumlu poşetler içinde 886 kilo 366 gram esrar ele geçirildi.

İkinci olayda ise Türkiye'ye giriş yapmak isteyen pikap, x-ray taramasına yönlendirildi.

Arama hangarına alınan araçta narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı kontrollerde, kasadaki bagaj havuzunun altı, şasi boşlukları ve arka koltuk altına gizlenmiş 49 pakette 27 kilo 964 gram esrar bulundu.

İki olayda toplam 914 kilo 330 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.