Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ı, x-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk tespit edilen ve hangara alınan TIR'da dedektör köpekler 'Thorin' ve 'Neptün' ile detaylı arama yapıldı. Aramada; bitki parçaları şeklinde tavuk etlerinin arasına gizlenmiş 763 pakette 886 kilo 366 gram esrar ele geçirildi. Yine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen kamyonette dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, 27 kilo 964 gram esrar ele geçirildi. Toplam 914 kilo 33 gram uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kapıkule'de 914 Kilo Esrar Ele Geçirildi
