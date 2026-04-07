Kapıkule\'de Tır Şoförlerinin Uzun Bekleyiş Sorunu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, uzun bekleme süreleri ve vize uygulamaları nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.

Tır şoförü Koray Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yaşadığı sorunları dile getirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kapıkule'de bekleme sürelerinin uzun olmasından yakınan Torun, sorunun yalnızca uzun yol şoförlerini değil, Türkiye'nin ticaretini de olumsuz etkilediğini savundu. Torun, "Bizler sadece yük taşımıyoruz, bu ülkenin ekonomisini taşıyoruz." dedi.

Avrupa ülkelerinin uyguladığı 90 günlük vize sınırının şoförleri çalışamaz hale getirdiğini öne süren Torun, aylarını yollarda geçiren sürücülerin vize süresi nedeniyle mesleklerini icra edemez duruma geldiğini ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile de görüştüklerini belirten Torun, Vali Sezer'in sorunların çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Tır sürücüsü Sedat Demirören de kuyruklarda yaşanan zorluklara dikkati çekti. Günlerdir sırada beklediğini ifade eden Demirören, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti.

Yaklaşık 70 saattir Bulgaristan'a geçiş yapmak için beklediğini dile getiren Demirören, yaşanan sorunun büyük ölçüde karşı taraftaki yoğunluk ve işlemlerden kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti.

Demirören, daha önce uygulanan randevu sisteminin yeniden devreye alınmasını talep etti.