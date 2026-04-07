Kapıkule'de Tır Şoförlerinin Uzun Bekleyiş Sorunu
Kapıkule'de Tır Şoförlerinin Uzun Bekleyiş Sorunu

07.04.2026 15:59
Tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uzun beklemeler ve vize sorunlarına dikkat çekti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, uzun bekleme süreleri ve vize uygulamaları nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.

Tır şoförü Koray Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yaşadığı sorunları dile getirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kapıkule'de bekleme sürelerinin uzun olmasından yakınan Torun, sorunun yalnızca uzun yol şoförlerini değil, Türkiye'nin ticaretini de olumsuz etkilediğini savundu. Torun, "Bizler sadece yük taşımıyoruz, bu ülkenin ekonomisini taşıyoruz." dedi.

Avrupa ülkelerinin uyguladığı 90 günlük vize sınırının şoförleri çalışamaz hale getirdiğini öne süren Torun, aylarını yollarda geçiren sürücülerin vize süresi nedeniyle mesleklerini icra edemez duruma geldiğini ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile de görüştüklerini belirten Torun, Vali Sezer'in sorunların çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Tır sürücüsü Sedat Demirören de kuyruklarda yaşanan zorluklara dikkati çekti. Günlerdir sırada beklediğini ifade eden Demirören, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti.

Yaklaşık 70 saattir Bulgaristan'a geçiş yapmak için beklediğini dile getiren Demirören, yaşanan sorunun büyük ölçüde karşı taraftaki yoğunluk ve işlemlerden kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti.

Demirören, daha önce uygulanan randevu sisteminin yeniden devreye alınmasını talep etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
