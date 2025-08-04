Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son iki hafta içinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen 3 TIR'ı şüphe ve risk analizi kapsamında X-ray taramasına sevk etti. TIR'larda dedektör köpekler 'Uzay' ve 'Bodri' ile arama yapıldı. İlk TIR'da 2 kişinin çekici kabinindeki sırt çantalarında 18 kilo 626 kilo kokain, ikinci TIR'da yapılan aramada zulada 14 kilo 402 gram kokain ele geçirildi. Üçüncü TIR'da de yükün arasına 7 çanta içinde gizlenmiş 146 kilo 650 gram esrar bulundu. Toplam 179 kilo 678 gram uyuşturucu ile ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: 179 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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