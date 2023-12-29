 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2020'de durdurulan yaya geçişleri, 3 yıl sonra tekrar başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, özel tedbirler alındığını ve hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç ve yolcu geçişlerinde ise yüzde 10 artış yaşandığı açıklandı. Vali Sezer ayrıca, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı
29.12.2023 - 12:57,
Abone Ol

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan yaya geçişleri, 3 yıl sonra yeniden başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Arkadaşlarımız özel tedbirler aldı, özel bir peron, özel görevlendirmeler yaptılar. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 2020 yılının Mart ayında, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya geçişleri durduruldu. Sınır kapısında araç geçişleri pandemi sürecinin ardından normale dönerken, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlediği toplantıyla, yaya geçişlerinin yeniden başladığını duyurdu.

'1 ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 10 ARTIŞ VAR'

Kapıkule Sınır Kapısı'nın dünyadaki en büyük kara sınır kapılarından birisi olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Şu anda Kapıkule Gümrük Kapısı'ndayız. Malumunuz, dünyadaki en büyük kapılardan bir tanesi; iş hacmi olarak da çok geniş bir alana, geniş bir geçişe hitap ediyor. Burada her sene artarak devam eden bir yolcu ve araç geçişi var. Öncelikle bu sene de yoğun bir araç ve yolcu geçişi var. Burada da arkadaşlarımız 24 saat esasına göre, gece gündüz büyük bir hizmet veriyor. Geçen yıl toplam araç geçişimiz 4 milyon 645 bin civarındayken; bu sene yüzde 10 artış ile 5 milyon 106 bin 543 araç geçişimiz var. Yine yolcu sayısında da yüzde 10 artış var. 2022 yılında 12 milyon 323 bin yolcu geçişi varken; bu sene 2023 yılında da 13 milyon 500 bin yolcu geçişi var. Geçişlerin hızlı ve kolay yapılabilmesi için de önemli tedbirler alındı. Peron sayıları arttırıldı, yine ilave personel görevlendirildi. Burası, sınır şehri, esnafımızın günübirlik geçişleri ile ilgili olarak da özel bir mekanizma geliştirildi ve kuyrukta beklemeden esnafımızın kolaylıkla geçmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı" dedi.

'2020'DE 400 BİN CİVARINDA YILLIK YAYA GEÇİŞİ VAR'

Sınır kapısında 2020 yılında pandemiden önce yaya geçişlerinin yapılabildiğini hatırlatan Vali Sezer, "Pandemi dolayısıyla bu yaya geçişleri durdurulmuştu. Yine hem Bulgaristan ve Yunanistan tarafından hem de ülkemizden bu yaya geçişlerinin tekrar başlatılması noktasında yoğun bir talep vardı. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız yaklaşık 2 aydır bir çalışma yapıyor. Bu hafta itibarıyla de bir deneme yaptık. Bugün itibarıyla tekrar yaya geçişlerini başlatıyoruz. 2020'de yaklaşık 400 bin civarında yıllık yaya geçişi var. Toplam geçişlerde yaklaşık yüzde 5'e tekabül ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Arkadaşlarımız özel tedbirler aldı, özel bir peron, özel görevlendirmeler yaptılar. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

?Vali Sezer, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile ilgili görüşmelerin de sürdüğünü söyledi. Sezer, "Yaya geçişi şu anda Kapıkule için geçerli. Pazarkule'yle ilgili görüşmeler devam ediyor. Zaten daha önce Hamzabeyli'de vardı. İpsala'da daha önce yokmuş ama orayla karşılıklı görüşeceğiz, Tabii her iki ülkenin de tedbir alması lazım" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Edirne Valiliği, Bulgaristan, Edirne, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı - Son Dakika


12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Adana'da Bir Baba Oğlunu Kemerle Dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement