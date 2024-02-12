Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı'nın acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Harekatı'nda aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in acı haberi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı.

12.02.2024 01:07
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Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in (39) acı haberi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Özkardeş'in acı haberi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeş'in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Pençe-Kaplan Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı\'nın acı haberi ailesine ulaştı
Kaynak: DHA

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