Kaplan Suç Örgütü Davasında Tahliye Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Kaplan Suç Örgütü Davasında Tahliye Talebi Reddedildi

Ayhan Bora Kaplan davasında 18 tutuklu sanık için tahliye talebi reddedildi, bir sonraki duruşma 11 Ekim'de.

16.09.2024 16:12
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - 18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının Sincan'daki duruşmaların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu 18 sanığa tahliye kararı çıkmadı, bir sonraki duruşma ise 11 Ekim'de yapılacak. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcılığa verdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında sanık ve avukatların müşteki beyanlarına karşı savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Savcılık sanıklar Barış Kurt, Bora Kaplan ve Kanber Keskin'in tanıklarının dinlenmesini, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasının birleştirilmesi talebinin reddini istedi. Savcılığın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol şartlarının devamına, sanık Serdar Sertçelik'in yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Ayrıca sanık avukatlarının HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi konusunda bilirkişi raporu hazırlanması talebi kabul edilirken sanık avukatlarının tevsii tahkikat (kovuşturmayı genişletme) talepleri ise reddedildi.

Gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması olayı dosyası birleştirilmeyecek

Mahkeme heyeti esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Savcı'ya tevdiine karar verdi. Tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Barış Kurt, Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş'ın tahliye talepleri reddededildi. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması olayında Emniyet polislerinin yargılandığı Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile söz konusu davanın dosyasının birleştirilmesi talebi de reddedildi.

Bir sonraki duruşma ise 11 Ekim saat 10.00'a ertelendi.

İkişer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası

İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kaplan Suç Örgütü Davasında Tahliye Talebi Reddedildi - Son Dakika

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