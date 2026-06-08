Kaplan Suç Örgütü Davasında Yeni Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmaya avukat ve tanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tutuksuz sanık Önder Polat'ın avukatı Duran Göçer, Serdar Sertçelik'e ait olduğu öne sürülen telefondaki WhatsApp yazışmalarının sonradan oluşturulup manipüle edilmesinin mümkün olup olmadığının test edilmesi amacıyla hazırlanan örnek telefonlarla ilgili adli bilişim uzmanı B.N.'nin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme, talebi kabul ederek B.N.'ye söz verdi.

Mahkeme başkanının, WhatsApp'taki mesajların gerçek olup olmadığına yönelik tespitin nasıl sağlandığını sorması üzerine B.N, WhatsApp'ın veri tabanı üzerinde çalışan bir mesajlaşma programı olduğunu belirtti. B.N. "WhatsApp'ın çalışma prensibi, üyelik işlemi sonrasında verilen ID ve daha sonra bu ID'ye tanımlı olan bir güvenlik alanı üzerine kuruludur. Yani 'key' diye adlandırdığımız bir sistemde çalışır." dedi.

Uygulamanın uçtan uca şifreleme sistemiyle çalıştığını hatırlatan B.N, bu sistemin amacının araya girilerek yapılabilecek sızma girişimlerine karşı verilere erişilmesini engellemek ve veri güvenliğini sağlamak olduğunu, WhatsApp veri tabanının şifreli şekilde tutulduğunu anlattı.

Şimdiye kadar WhatsApp içeriklerindeki verilerin değiştirilip değiştirilemeyeceği konusunda çok fazla çalışmalarının bulunmadığını dile getiren B.N, buna yönelik bir ihtiyaç doğmadığını, inceleme talep edilmesi üzerine mesaj içerikleri ve tarihler üzerinden değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Bilişim uzmanı B.N, şunları ifade etti:

"Bizden, söz konusu inceleme kapsamında telefondaki mesajlarda herhangi bir manipülasyon olup olmadığı ve değişiklik yapılıp yapılmadığı yönünde değerlendirme talep edildi. O aşamada dosyanın mahiyetini bilmiyordum. Sadece bizden uzman mütalaası istendi. İnceleme sonucunda mesaj gönderim tarihi, saatler ve içeriklerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu gördük.

Bu nedenle mesajlar üzerinde bir oynama yapıldığını değerlendirdik. Ancak incelememizi uluslararası adli bilişim standartlarına uygun şekilde gerçekleştirdik. Yaptığımız inceleme neticesinde, incelediğimiz telefon içerisinde herhangi bir manipülasyon yapıldığına yönelik bir bulgu tespit edemedik. Evet, mesajların değiştirildiğine yönelik değerlendirmemiz var fakat bu değişikliğin telefon üzerinde yapılan bir manipülasyon sonucu gerçekleştiğine dair bir tespitimiz bulunmamaktadır."

Murat Çelik'in avukatı Cengiz Varol ise tanık B.N.'nin hazırlamış olduğu raporda usul eksiklikleri olduğunu savunarak, bu hususa karşı mahkemeye bilirkişi raporu sundu.

Duruşmaya, yarın sanık ve avukat beyanlarıyla devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te çıktı, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Yeni iddianame düzenlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.