Kaplumbağa Yavruları için Yapay Işık Uyarısı

'YAPAY IŞIKLAR AZALTILMALI, SÜRÜCÜLER DİKKAT ETMELİ'

Kaplumbağalarının üreme dönemlerinde gerçekleştirdikleri yumurta bırakma ve yavrularının denizle buluşma sürecine gönüllü destek veren Fen Bilimleri öğretmeni ve çevre aktivisti Erol Yüksek, yumurtadan çıkan yavruların denize yönelmesi gerekirken şehir ışıkları ve benzeri ışık kaynakları nedeniyle yönünü şaşırabildiğini söyledi. Yüksek, "Ay ışığından faydalanarak denize ulaşması gereken yavrular, sahildeki ışıklar nedeniyle yollara ve farklı yönlere giderek tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Çevredeki ışıklar, ay ışığını bastırıyor. Araç sürücülerinin de özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olması, yollara çıkan yavruları fark ederek hızlarını düşürmesi gerekiyor. Yapay ışıkların azaltılması ve sürücülerin daha duyarlı davranması, yavruların güvenli şekilde denize ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Deniz kaplumbağalarının telef olmaması için ilgili kurumların ivedilikle önlem alması ve sürücülerin de bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Yavruların denize güvenli şekilde ulaşabilmesi için ilgili kurumlar tarafından ivedilikle önlem alınması gerekiyor" dedi.