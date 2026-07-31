Kapuzbaşı Değirmeni: Doğal Fotoğraf Stüdyosu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yaklaşık 100 yıl önce yaptırılan atıl durumdaki su değirmeni, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından fotoğraf stüdyosu gibi kullanılıyor.

Aladağlar'ın buzullarından beslenen Kapuzbaşı Şelaleleri'nin aktığı yerde bölge halkı tarafından yaklaşık bir asır önce imece usulü inşa edilen su değirmeni zamanla önemini yitirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce tamamen kapatılan değirmen, bölgeye gelen turistlerin şelaleyi arka plana alıp fotoğraf çektirdiği manzaraların olmazsa olmazları arasına girdi.

Taş duvarları, devasa çarkı, ahşap kapısı ve pencereleri ile şelalenin önünde eşsiz bir manzara sunan değirmen, fotoğraf stüdyosu olarak turizme katkı sağlıyor.

"Asırlık değirmen burası için çok önemli"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, geçmişte bölge halkına hizmet veren değirmenin artık turizme katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin en yüksekten dökülen takım şelalesi Kapuzbaşı'nın adeta simgesi haline gelen değirmenin üstlendiği rolün değiştiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Şelalenin 70 metre yükseklikten akması, suyunun içilmesi ve adeta bir doğal fotoğraf stüdyosu gibi olan asırlık değirmen burası için çok önemli. Yani 100 yıllık bir değirmen. Burası dünya harikası. Değirmeni imece usulü yapmışlar. Gelecek nesillere göstermek adına bu değirmen çok çok önemli. Su değirmeni deseniz çocuklar bunu bilmez. Hayatlarında yok ama buraya geldikleri zaman böyle bir güzelliği burada bulma imkanları olacak. Bu değirmen gerçekten Yahyalı ve bölge turizmi için bir değer."

Öztürk, 2026 yılında 750 bin ziyaretçi ağırlayan şelalede, yıl sonuna kadar 1,5 milyon kişiyi misafir etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Değirmenin eski çalışanı Ömer Şahin de değirmende eskiden köylünün buğday ve arpa öğütüp, ununu çıkardığını ifade etti.

Yöre halkına değirmenin yıllarca hizmet ettiğini anlatan Şahin, "Şimdi boş duruyor. Vatandaşlar eskiden değirmene gelip bakıyordu ama şimdi sadece fotoğraf çekinip gidiyor." dedi.

"Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz"

Emre Zengin ise sosyal medyadan gördüğü şelaleleri ziyaret etmek için Kocaeli'den geldiğini söyledi.

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin serinleten bir havası olduğuna dikkati çeken Zengin, "Burada geçmişte kullanılmış eski bir su değirmeni olduğunu biliyorduk. Şelalenin önünde su değirmeniyle çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Gelip görelim, güzel fotoğraflar çekinelim istedik. Çok beğendik ve çok memnun kaldık. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Durmuş Dinek de yaz aylarında serin bir hava sunan şelalenin harika bir doğası olduğunu kaydetti.

Antalya'dan gelmelerine değecek bir güzellikle karşılaştıklarını belirten Dinek, "Çok sıcak bir yerden geliyoruz. Orada gölgede bile duramıyorduk ama burası çok serin. Buradaki eski değirmen de şelaleye bambaşka bir güzellik ve farklı bir ambiyans katıyor. Gelmeyenlere tavsiye ederiz. Şelalenin yukarısında ve eski değirmenin önünde fotoğraf çektirdik. Çok güzeldi." dedi.

Fahri Kemal Çelik ise şelalenin ve suların aktığı yerdeki değirmenin bölgeye harika bir manzara kattığını dile getirdi.