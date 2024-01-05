 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde yaşayan Nuriye Batur rahatsızlanınca, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonucunda Batur, ambulansla Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kadın hastaneye ulaştırıldı
05.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:18
Abone Ol

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kadın hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Elmadalı köyünde yaşayan Nuriye Batur'un rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı. Bunun üzerine yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Batur'u ambulansa ulaştırdı.

Ambulans, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Batur'u Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şirvan, Siirt, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:42:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement