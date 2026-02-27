Kar Yağışı Erzurum'da Araçları Yolda Bıraktı - Son Dakika
Kar Yağışı Erzurum'da Araçları Yolda Bıraktı

27.02.2026 09:39
Macera Off-Road Kulübü, kar nedeniyle yolda kalan araçları çekerek sürücülere yardım etti.

YOLLARDA KALAN ARAÇLARI, ARAZİ ARACIYLA ÇEKTİLER

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yollarda kalan araçlar için Macera Off-Road Spor Kulübü harekete geçti. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, arazi aracıyla alt geçit veya yollarda kalan başta halk otobüsleri olmak üzere çok sayıda aracı çekip, arkadaşlarıyla birlikte gecenin geç saatlerine kadar sürücülere yardımcı oldu.

Haber: Oktay POLAT/ERZURUM,

Kaynak: DHA

