Kara Konvoyu Aktivistleri Açlık Grevinde

(ANKARA) - Global Sumud Filosu Türkiye, Libya'da alıkonulan Kara Konvoyu aktivistlerinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Açıklamada, aktivistlerin tıbbi gözetimden uzak bir hapishanede açlık grevinde olduğu belirtilerek acil diplomatik müdahale çağrısı yapıldı.

Global Sumud Filosu Türkiye, Libya'da alıkonulan Kara Konvoyu aktivistlerine ilişkin açıklama yaptı. Global Sumud Filosu Hukuk Ekibi'nin görüşme ve incelemeleri sonucunda aktivistlerin durumunun kritik olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Libya'da hukuksuzca alıkonulduğu belirtilen aktivistlerin "kara site" olarak bilinen bir hapishanede tutulduğu ve tıbbi gözetimden uzak oldukları ifade edildi.

Aktivistlerin mutlak açlık grevinde olduğu belirtilen açıklamada, sağlık durumlarının hızla kötüye gittiği kaydedildi.

Global Sumud Filosu Türkiye açıklamasında, içeriden gelen mesajın "Medya ve diplomasi baskısını artırın" şeklinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Onları orada yalnız bırakmayacağız. Acil diplomatik müdahale şart" ifadelerine yer verildi.