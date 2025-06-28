Kara Kuvvetleri 2234 Yaşında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında, "Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.