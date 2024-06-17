Kara Kuvvetleri Komutanı Bayram Ziyaretleri Yaptı

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(ANKARA)- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Kilis'deki 1'inci Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesini denetleyerek görevli personelin bayramını tebrik etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis'te 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile 1'inci Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ayrıca Suriye Harekat Alanındaki birlik komutanları ile görüşerek bayramlarını kutladı ve bölgede alınacak tedbirlere yönelik emirler verdi.