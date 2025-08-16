Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında 1. Ordu Komutanlığında icra edilen Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, devir teslime ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kara Kuvvetleri'nde Devir Teslim - Son Dakika
