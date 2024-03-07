Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca- Kınalı kavşaklarında fiber optik kablo haberleşme altyapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 35-40. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.