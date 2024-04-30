Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

TEM Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Beyşehir-Isparta yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ayrıca, Nevşehir-Aksaray yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım gerçekleştiriliyor. Diğer yollarda ise kontrollü sürdürülen ulaşım, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale dönecek.

30.04.2024 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde peyzaj, temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Samandağ- Hatay yolunun 9-15, İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

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