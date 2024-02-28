Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Ankara-Kırıkkale, Konya-Antalya, Didim ayrımı-Milas, İzmit-Kandıra, Bandırma-Biga, Kayseri-Pınarbaşı, Tokat-Niksar, Osmaniye-Gaziantep, Siverek-Adıyaman ve Beşikdüzü-Trabzon yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

28.02.2024 08:29  Güncelleme: 08:30
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 58-60. kilometrelerinde Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı yapım işi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan dolayısıyla Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Söz konusu kesimde ulaşıma Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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