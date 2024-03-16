Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle çalışma yapılacağı için Aydın-Denizli istikameti emniyet şeridi ve sağ şerit trafik akışına kapatılacak. Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kalkan-Kaş yolunun 35. 43. ve 44. kilometrelerinde, sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

16.03.2024 08:47  Güncelleme: 08:48
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu kesimde servis yolundan sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle çalışma yapılacağı için Aydın-Denizli istikameti emniyet şeridi ve sağ şerit trafik akışına kapatılacak. Bu bölgede ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanacak.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon- Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kalkan-Kaş yolunun 35. 43. ve 44. kilometrelerinde, sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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