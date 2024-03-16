Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da 2023 Yılında Doğan Bebeklere En Çok Verilen İsimler

Samsun'da 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim 'Alparslan' olurken, kız çocuklarına ise en çok 'Asel' ismi konuldu. Türkiye genelinde ise en çok kullanılan erkek ismi 'Mehmet', kadın ismi ise 'Fatma' olarak belirlendi. Samsun'da doğan bebeklerde ise en popüler erkek ismi 'Mustafa', kız ismi ise 'Fatma' oldu. Karadeniz Bölgesi'nde ise 'Alparslan' ismi erkek çocuklara, 'Asel' ismi ise kız çocuklara en çok verilen isim oldu.