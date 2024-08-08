Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde kontrollü geçiş sağlanmaktadır.

08.08.2024 08:58
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışında otoyol çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yoldan tek şerit gidiş, tek şerit geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde, tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde alt geçit köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun- Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28-29. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle bugün 10.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 161-162. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Devrek- Zonguldak ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 21-22. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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