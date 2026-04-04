Karaaslan Vezirköprü'de Ziyaretlerde Bulundu
Karaaslan Vezirköprü'de Ziyaretlerde Bulundu

Karaaslan Vezirköprü\'de Ziyaretlerde Bulundu
04.04.2026 20:17
AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü'de teşkilat ve iş yerlerini ziyaret etti.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Karaaslan, Vezirköprü Belediye Meclisi üyeleri ve parti teşkilatıyla bir araya geldi. Toplantıda teşkilat faaliyetleri değerlendirildi.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren tekstil firmasını ziyaret eden Karaaslan, işletme sahibi Ali Polat ve çalışanlarla sohbet etti.

Nerik Kadın Kooperatifini de ziyaret eden Karaaslan, kadın girişimcilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, İlçe Başkanı Muzaffer Çil ve yönetimiyle görüşerek teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vezirköprü Belediyesini de ziyaret eden Karaaslan, Belediye Başkanı Murat Gül'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıdibek Mahallesi'ndeki halı dokuma atölyesine de giden Karaaslan'a ziyaretlerinde AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu ile partililer eşlik etti.

Karaaslan, Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde de gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getiren Karaaslan, "Sizler azim ve kararlılıkla çalışarak sadece kendi geleceğinizi değil, ülkemizin geleceğini de şekillendirecek potansiyele sahipsiniz. Bu nedenle kendinizi geliştirmeye devam edin." dedi.

Söyleşiye Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu ve AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil de katıldı.

Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaaslan Vezirköprü'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
