Karaaslan Vezirköprü\'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Karaaslan, Vezirköprü Belediye Meclisi üyeleri ve parti teşkilatıyla bir araya geldi. Toplantıda teşkilat faaliyetleri değerlendirildi.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren tekstil firmasını ziyaret eden Karaaslan, işletme sahibi Ali Polat ve çalışanlarla sohbet etti.

Nerik Kadın Kooperatifini de ziyaret eden Karaaslan, kadın girişimcilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, İlçe Başkanı Muzaffer Çil ve yönetimiyle görüşerek teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vezirköprü Belediyesini de ziyaret eden Karaaslan, Belediye Başkanı Murat Gül'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıdibek Mahallesi'ndeki halı dokuma atölyesine de giden Karaaslan'a ziyaretlerinde AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu ile partililer eşlik etti.

Karaaslan, Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde de gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getiren Karaaslan, "Sizler azim ve kararlılıkla çalışarak sadece kendi geleceğinizi değil, ülkemizin geleceğini de şekillendirecek potansiyele sahipsiniz. Bu nedenle kendinizi geliştirmeye devam edin." dedi.

Söyleşiye Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu ve AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil de katıldı.