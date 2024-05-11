Karabağlar Belediye Başkanı İZMİRGAZ'ı ziyaret etti

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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik'i ziyaret ederek, ilçede doğal gazın bulunmadığı mahallelerde çalışmalara hızla başlanması talebinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler ve Fen İşleri Müdürü Özgür Aras'ın da katıldığı toplantıda Başkan Kınay, Karabağlar'da doğal gazın olmadığı mahalle kalmaması için çalışacaklarını belirterek, "Başlayabileceğimiz alanlarda hızlı bir şekilde çalışmaya başlamak istiyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞA KADAR GETİREBİLDİĞİMİZ HER YERE DOĞALGAZI GETİRMEK İSTİYORUZ"

Başkan Kınay, "Önümüzdeki kışa kadar getirebildiğimiz her yere doğal gazı getirmek istiyoruz" diyerek, doğal gaz konusunda belediye olarak atılması gereken tüm adımları atacaklarının söyledi.

540 hektarlık riskli alan ilan edilen bölgenin planlaması hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Güler, doğal gazın imar planlarıyla eş zamanlı sürdürülmesini istediklerini belirtti.

"KARABAĞLAR MODELİ OLUŞTURACAĞIZ"

Yaz döneminde çalışmaların başlamasını istediklerini ve 'Karabağlar Modeli' oluşturacaklarını belirten Başkan Kınay, "Karabağlar; en çok çalışan, en çok konuşan ve en çok hakkını alan belediye olacak" dedi.