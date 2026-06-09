İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçta 530 kilogram kaçak tütün ile 6 bin 503 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik takibe aldıkları Y.D'nin (28) kullandığı hafif ticari aracı Eski İzmir Caddesi'nde durdurdu.
Aramalarda 530 kilogram kaçak tütün ile 6 bin 503 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Karabağlar'da Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?