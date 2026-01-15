Karabağlar Mutfak Akademi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Karabağlar Mutfak Akademi İlk Mezunlarını Verdi

15.01.2026 12:08  Güncelleme: 13:38
Karabağlar Belediyesi'nin istihdama katkı sağlamak amacıyla kurduğu Mutfak Akademi'de Pastacılık Kursu, ilk mezunlarını verdi. 50 kadın düzenlenen törende katılım belgelerini aldı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin istihdama katkı sağlamak amacıyla kadınlara yönelik olarak Nazım Hikmet Semt Merkezi'nde hayata geçirdiği Mutfak Akademi'de Pastacılık Kursu' ilk mezunlarını verdi.

Karabağlar Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Nazım Hikmet Semt Merkezi'nde hayata geçirilen Mutfak Akademi'de Pastacılık Kursu ilk mezunlarını verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren akademide eğitim alan 50 kadın, düzenlenen törenle katılım belgelerini aldı.

Törene katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kursiyerlere belgelerini takdim ederken, eğitime gönüllü olarak katkı sunan eğitmen Esen İçim Sarıoğlan'a da çiçek vererek teşekkür etti.

Sadece kurs ve belgeyle sınırlı değil

Törende konuşan Başkan Helil Kınay, atıl durumda olan bir binanın kadın emeğiyle yeniden işlev kazandığını vurguladı. Akademinin, ortak emek ve dayanışmayla hayata geçtiğini belirten Kınay, bu sürecin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Mutfak Akademi'de verilen eğitimin yalnızca bir kurs ya da belgeyle sınırlı olmadığını dile getiren Kınay, kadın emeğiyle üretmenin ve birlikte başarmanın önemine dikkat çekti. Burada paylaşımın, üretmenin ve birlikte yol almanın öğretildiğini söyledi.

Karabağlar'da kadın emeğini görünür kılmayı öncelik olarak gördüklerini belirten Kınay, Kadın kooperatifleriyle iş birliğinin artırılacağını ve burada üretilen ürünlerin belediyenin tesisleri aracılığıyla Karabağlar halkıyla buluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Başkan Kınay, ayrıca sağlıklı ve güvenli koşullarda üretilen bu ürünlerin bereketinin Karabağlar'dan İzmir'e ve ülke geneline yayılmasını diledi.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel

Karabağlar Mutfak Akademi İlk Mezunlarını Verdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
