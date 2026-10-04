Karabat, güven krizi nedeniyle yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Karabat, güven krizi nedeniyle yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi

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Karabat, güven krizi nedeniyle yabancı yatırımcının Türkiye\'ye gelmeyeceğini söyledi
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, fon krizinin yarattığı güven sorunu nedeniyle yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmeyeceğini belirtti. Karabat, Türkiye'nin sıcak para değil uzun vadeli sermayeye ihtiyacı olduğunu, önce güven verilmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, borsadaki fon krizinin ardından oluşan güven sorunu dolayısıyla yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmeyeceğini belirterek "Türkiye'nin asıl ihtiyacı sıcak para değil, uzun vadeli sermaye. Ama sermayeye önce güven vereceksiniz. Güven yoksa yatırım da yok. AKP'nin Türkiye'ye verdiği en büyük zarar kaybedilen milyarlar değil, kaybedilen bu güven oldu" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, X hesabından, "Hukuk bitti, güven kalmadı, yatırım yapan yok" başlıklı açıklama yaptı.

Karabat, AK Parti'nin yarattığı krizlerin, Türkiye'ye uzun vadeli büyük zararlar vermeye başladığını savunarak, şunları kaydetti:

"Hukuku yok ettiler, kayıt dışı ve vurgun ekonomisini inşa ettiler. Çok net veriler ile açıklayalım. Yatırımın ilk şartı para değil, güvendir. World Justice Project'in 2025 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, Türkiye 143 ülke arasında 118'inci. Puanı: 0,41/1. Bölgesinde 15 ülke arasında 14'üncü. Üstelik Türkiye'nin puanı bir yılda yüzde 1,9 daha geriledi. Yatırımcı neden parasını hukuka güvenmediği bir ülkede uzun yıllar bağlasın?

"YABANCI YATIRIMCI, YARIN BAŞINA NE GELECEĞİNE BAKIYOR"

Yolsuzluk algısında da tablo ortada. Transparency International'ın son endeksinde Türkiye 100 üzerinden 31 puana sahip. 182 ülke arasında 124'üncü sırada. Yabancı yatırımcı bunlara bakıyor. Fabrika kuracak kişi yalnızca işçilik maliyetini, dövizi, faizi hesaplamıyor. Hukuka, kurallara ve yarın başına ne geleceğine de bakıyor. Bir de Dünya Bankası'nın B-READY (Business Ready) araştırması var. Bu çalışma bir ülkede şirketlerin karşılaştığı düzenlemeleri, kamu hizmetlerini ve bunların uygulamadaki etkinliğini ölçüyor. İş kurmadan vergilendirmeye, finansmandan ticari uyuşmazlıkların çözümüne kadar şirket hayatının 10 alanını inceliyor. Türkiye'nin sonuçları aslında sorunu çok güzel anlatıyor. Türkiye B-READY 2025'te: İş kurmada 80/100 civarında. Altyapı hizmetlerinde 87/100 civarında. Finansal hizmetlerde 76/100 civarında. Ama iş vergilendirmeye ve ticari uyuşmazlıkların çözümüne geldiğinde tablo bozuluyor. Vergilendirme 46/100. Uyuşmazlık çözümü 61/100. Yani şirketi kurabiliyorsun. Mesele, kurduktan sonra neyle karşılaşacağın.

"AKP'NİN TÜRKİYE'YE VERDİĞİ EN BÜYÜK ZARAR KAYBEDİLEN MİLYARLAR DEĞİL, KAYBEDİLEN BU GÜVEN OLDU"

Şimdi bütün bunların üzerine fon krizini koyun. Yüz binlerce fon yatırımcısı, borsadaki milyonlarca yatırımcı, şirketler... Fon krizi sadece parayı vurmadı. Türkiye'nin zaten büyük sorun yaşadığı güven duygusunu da vurdu. Vatandaş parasını sisteme sokmaktan korkuyor. Yabancı ise milyarlarca dolarını getirip neden burada uzun vadeli yatırıma bağlasın? İçeride vatandaşın yatırım yapma, iş kurma iştahı zaten azalmıştı. Fon krizi milyonlarca vatandaşı ve şirketi doğrudan etkiliyor. Bundan sonra vatandaş yatırımdan tamamen uzaklaşacak. Yabancı yatırımcı zaten gelmiyordu. Bu güven krizinden sonra hiç gelmeyecek. Türkiye'nin asıl ihtiyacı sıcak para değil. Fabrika kuracak, üretim yapacak, teknoloji getirecek, istihdam yaratacak uzun vadeli sermaye. Ama sermayeye önce güven vereceksiniz. Hukuka güven. Kurallara güven. Denetime güven. Piyasaya güven. Güven yoksa yatırım da yok. AKP'nin Türkiye'ye verdiği en büyük zarar kaybedilen milyarlar değil, kaybedilen bu güven oldu."

Kaynak: ANKA
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