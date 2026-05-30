Karabat: Umut ve Kurtuluş İçin Mücadele

30.05.2026 13:57
CHP'li Karabat, bayramda emeklilerin ve gençlerin mücadelesine vurgu yaptı ve iktidar mücadelesini eleştirdi.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma öncesinde, "Darbe vurulan şey insanların umudu, Türkiye'nin kurtuluşu. Biz topyekün bir kalkınma hamlesini hedeflerken, Türkiye'yi zenginleştirmeyi hedeflerken, bununla ilgili programımızı yapmışken, şimdi sadece kişilerin iktidar mücadelesine, bu mücadele alanı terk edilemez" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP Ankara İl Başkanlığı önünde Güvenpark'ta yapacağı bayramlaşma öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bütün yurttaşların bayramını tebrik eden Karabat, "Bizim mücadelemiz bayramlarda torunlarına harçlık veremeyen emeklilerin mücadelesi. Elbette, gençlerin mücadelesi, bu ülkeden göçüp giden gençlerin mücadelesi. Emekçilerin mücadelesi" dedi. Önce 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin birinci partisi olduklarını, o zamandan bu zamana kadar da Türkiye'nin birinci partisi olduklarını söyleyen Karabat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayramı böyle bizi buruk yaşatan şey aslında CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olmasıdır. Dolayısıyla darbe vurulan şey Özgür Özel'in genel başkanlığı değil sadece. Darbe vurulan şey insanların umudu, Türkiye'nin kurtuluşu. Biz topyekün bir kalkınma hamlesini hedeflerken, Türkiye'yi zenginleştirmeyi hedeflerken, bununla ilgili programımızı yapmışken, şimdi sadece kişilerin iktidar mücadelesine, bu mücadele alanı terk edilemez. İnsanların, emeklilerin, emekçilerin mücadelesini iktidar yapmak kutsal bir mücadeledir."

Bu alanlar, bu meydanlar o mücadelenin samimiyetine sahip çıkıyorlar. Bu meydanların sesine, milletin sesine, sokağın sesine kulaklarını kimse kapatamaz. Millete kulağını kapatarak siyaset yapılamaz. Vicdanları susturarak siyaset yapılamaz. Şimdi herkes, bir kez daha aklını başına alacak ve Türkiye'nin geleceği için bu karardan geri dönecek. Şimdi herkes, bu kararın alınmasında sorumlu olanlar bir kez daha düşünecekler. Torunlarına, çocuklarına nasıl hesap vereceklerini düşünecekler ve geri adım atacaklar. Yoksa milletin yolu çok uzundur. Tarihin sonu da bazen uzun, bazen kısadır. Hesap veremezler. Tarihin sonunun altında ezilirler. Herkes elini vicdanına koyacak. Herkes aklını başına koyacak ve herkes kulağını millete açacak."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

