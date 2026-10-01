Karabat, Ziraat Bankası\'nın Tera\'ya 585 milyon TL\'lik teminatını gündeme getirdi

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ziraat Bankası'nın Tera Yatırım için 2024'ten bu yana Borsa Para Piyasası'na teminat mektubu verdiğini öne sürdü. Karabat, Haziran 2025 sonunda 22,5 milyon lira olan teminatın, üç ay içinde 585 milyon liraya çıkarıldığını savunarak, limitin hangi kriterlerle tahsis edildiğinin, buna kimin onay verdiğinin açıklanmasını istedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Karabat, fon soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen ve yöneticileri tutuklanan Tera Yatırım ile Ziraat Bankası arasındaki finansal ilişkiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karabat, Ziraat Bankası'nın Tera Yatırım için Borsa Para Piyasası'na, 31 Aralık 2024 itibarıyla 105 milyon, 31 Mart 2025 itibarıyla 135 milyon, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22,5 milyon, 30 Eylül 2025 itibarıyla ise 585 milyon liralık teminat mektubu verdiğini ileri sürdü.

"KAMU BANKASI TERA İÇİN NEDEN YILLARDIR TEMİNAT SAĞLIYOR?"

Karabat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankası Ziraat, Tera Yatırım için 2024'ten beri Borsa Para Piyasası'na teminat mektubu veriyor. 31.12.2024: 105 milyon TL, 31.03.2025: 135 milyon TL, 30.06.2025: 22,5 milyon TL, 30.09.2025: 585 milyon TL! Peki, Ziraat Bankası Tera için neden yıllardır teminat sağlıyor? Daha önemlisi, Haziran 2025 sonunda 22,5 milyon TL olan teminat neden sadece üç ay sonra 585 milyon TL'ye çıkarıldı? Artış 562,5 milyon TL. Tam 26 kat! Bu sıradan bir artış değil! Kamu bankasının Tera için üstlendiği gayrinakdi riskte olağanüstü bir sıçrama var. Üstelik 585 milyon TL geçici bir rakam da değil. 30 Eylül 2025: 585 milyon TL, 31 Aralık 2025: 585 milyon TL, 31 Mart 2026: 585 milyon TL Tera'nın toplam teminat mektupları Mart 2026'da 799,7 milyon TL'ye geriliyor ama Ziraat'ın 585 milyon TL'si değişmiyor. Böylece toplamın yaklaşık yüzde 73'ü Ziraat kaynaklı hale geliyor! Ziraat Bankası'ndan Tera'ya bu büyüklükte gayrinakdi limit hangi kriterlerle tahsis edildi? 585 milyon TL'nin karşılığında hangi teminatlar alındı? Komisyon oranı neydi? Limiti kimler onayladı? ve 22,5 milyon TL'lik teminat neden üç ay içerisinde 585 milyon TL'ye çıkarıldı?

"HALK, ENFLASYON ALTINDA EZİLİRKEN ZİRAAT BANKASI GİDİP TERA GİBİ KURUMLARLA FİNANSAL İLİŞKİ KURUYOR"

Burada herhangi bir banka değil, kamu bankası Ziraat'i konuşuyoruz. Karşı tarafta ise sermaye piyasalarını derin bir krize sürükleyen, AKP'lilerin vurgun yaptığı Tera Yatırım bulunuyor. 2024'te ilişki var. 2025'te devam ediyor. Eylül 2025'te teminat 585 milyon TL'ye sıçrıyor. Mart 2026'ya kadar aynı seviyede kalıyor. Bu ilişkinin nasıl ve neden bu büyüklüğe ulaştığı açıklanmalı.

"BU İLİŞKİ NEDEN BUGÜNE KADAR KONUŞULMADI?"

Kamu bankaları halk adına faaliyet gösteriyor. O halde soruları ısrarla biz soralım:

-Ziraat Bankası, Tera Yatırım için neden 585 milyon TL'lik teminat sağladı? -Hangi risk değerlendirmesi yapıldı? -Karşılığında ne alındı? -Kim onay verdi? -Tera'nın sermaye piyasalarındaki faaliyetleri tartışılırken, Ziraat'in yıllardır devam eden ve 585 milyon TL'ye ulaşan bu ilişkisi neden bugüne kadar konuşulmadı? Çiftçilere destek vermesi için kurulan Ziraat Bankası, her dönemde farklı bir skandal olay veya şirkette karşımıza çıkıyor. Halk, gıda enflasyonu, çiftçiler ise yüksek maliyetler altında ezilirken Ziraat Bankası gidip Tera gibi kurumlarla finansal ilişki kuruyor! Fonlarda 1 yıl önce manipülasyon yapıldığını bilen Mehmet Şimşek, acaba Ziraat'teki skandalları da biliyor muydu?"