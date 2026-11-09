Karabük Belediyesi, Atatürk\'ün 88. ölüm yılında portrelere tepkileri kaydetti

Karabük Belediyesi, Atatürk'ün 88. ölüm yılında portrelere tepkileri kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla kentin farklı noktalarına Atatürk portreleri yerleştirdi. Portrelerin önünden geçen vatandaşların davranışları, uzaktan konumlandırılan kameralarla kayıt altına alındı.
Karabük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla özel video çalışması hazırladı.
Belediye tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, kentin farklı noktalarına Atatürk portreleri yerleştirildi.
Portrelerin karşısından geçen vatandaşların sergilediği davranışlar, uzaktan konumlandırılan kameralar aracılığıyla kayıt altına alındı.
Atatürk'ün anısına hazırlanan video çalışmasıyla vatandaşların portreler karşısındaki tepkileri ve davranışları görüntülendi.
Kaynak: AA
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