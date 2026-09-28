Karabük Eskipazar'da arkadaşını almaya gelen kişi düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Eskipazar'da arkadaşını almaya gelen kişi düşerek yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Eskipazar\'da arkadaşını almaya gelen kişi düşerek yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde arkadaşını almak için otomobiliyle gelen kişi, araçtan indikten sonra dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekiplerince Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilinden indikten düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mermer Mahallesi Destan Sokak'a arkadaşını almak için 06 BR 6057 plakalı otomobiliyle gelen Recep Tokat, araçtan indikten sonra dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan Tokat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Eskipazar Devlet HastanesiEskipazar3. SayfaKarabükGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:38
Bursa’da dev gece Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Bursa'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'ler belli oldu
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:53:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Karabük Eskipazar'da arkadaşını almaya gelen kişi düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei