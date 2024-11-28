Karabük\'te 274 köy yolu açıldı

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Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 274 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan 274 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

Karla mücadele çalışması sonucu dün gece 274 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Açıklamada, emeği geçen personele ve destek veren kurumlara teşekkür edildi.