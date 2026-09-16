Karabük'te 3'üncü kattaki pencereden düşen 17 yaşındaki M.M.A. ağır yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te 3'üncü kattaki pencereden düşen 17 yaşındaki M.M.A. ağır yaralandı

Karabük\'te 3\'üncü kattaki pencereden düşen 17 yaşındaki M.M.A. ağır yaralandı
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Karabük'te 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki pencereden toprak zemine düşen Afganistan uyruklu M.M.A. (17), ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan M.M.A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARABÜK'te 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki pencereden toprak zemine düşen Afganistan uyruklu M.M.A. (17), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 56'ncı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Afganistan uyruklu M.M.A., pencereden toprak zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.M.A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.M.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük'te 3'üncü kattaki pencereden düşen 17 yaşındaki M.M.A. ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 3'üncü kattaki pencereden düşen 17 yaşındaki M.M.A. ağır yaralandı - Son Dakika
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