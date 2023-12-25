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Karabük'te 73 köy yolunun kapanması - Son Dakika
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Karabük'te 73 köy yolunun kapanması

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolundan 73'ü ulaşıma kapanmıştır. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ise 73 köy yolunun ulaşımı sağlanmıştır.

Karabük\'te 73 köy yolunun kapanması
25.12.2023 - 17:27,
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Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolundan 73'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün il genelinde etkili olan kar yağışı sonucu İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, "İş makinelerimiz ile sahada yapılan karla küreme çalışması neticesinde 73 köyümüzün yolu ulaşıma açılmıştır. Kapalı olan 34 köy yolumuzun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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