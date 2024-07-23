Karabük'te 88 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili tutuklama - Son Dakika
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Karabük'te 88 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili tutuklama

Karabük\'te 88 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili tutuklama

Karabük Eflani'de yaşayan 88 yaşındaki Fatma Metin'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak akrabası Yaşar A. tutuklandı. Üvey oğlu, gelini ve torunu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin'in vücudunda darp izlerine rastlanması ve evdeki masanın kırık olması nedeniyle ölüm şüpheli olarak değerlendiriliyor.

23.07.2024 20:08
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KARABÜK Eflani'deki evinde ölü bulunan Fatma Metin'in (88) akrabası Yaşar A. tutuklanırken, üvey oğlu, gelini ve torunu adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 4 gün önce Eflani ilçesi Bostancılar köyünde meydana geldi. Fatma Metin'den haber alamayan üvey oğlu E.M. köylülerle birlikte eve girdi. Kadın, kanlar içerisinde evde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fatma Metin'in öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, Metin'in vücudunda darp izlerine rastladı. Evdeki masanın da kırıldığı belirlenince ölümü şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı. Üvey oğlu E.M, gelini B.M., torunu Ş.Ş ve akrabası Yaşar A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Karabük, Eflani, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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