Karabük'te Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

KARABÜK'te 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde sabah saatlerinde M.Ç.'ye ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,