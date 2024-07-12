Karabük'te Aniden Bastıran Yağmur Vatandaşları Sığınacak Yer Aramaya İtti - Son Dakika
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Karabük'te Aniden Bastıran Yağmur Vatandaşları Sığınacak Yer Aramaya İtti

Karabük'te hava sıcaklığının 30 derece olduğu bir anda başlayan ve 30 dakika süren sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı ve tenteneler altında korunmaya çalıştı. Araçlar ise ilerlemekte zorluk yaşadı.

12.07.2024 17:24
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Yağmur aniden bastırdı, vatandaş sığınacak yer aradı

Karabük'te etkili olan ve 30 dakika süren yağış sonrası caddeler göle döndü

KARABÜK - Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Karabük'te aniden bastıran yağış kentte etkili olurken, vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

Karabük'te öğleden sonra aniden bastıran ve 30 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası metrekareye 7 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 30 derecede seyrettiği kentte aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise tenteneler altlarında ve pasaj girişlerinde kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan sağanak yağıştan dolayı kent merkezinde bazı caddeler ise göle dönerken, araçlar ise ilerlemekte zorluk çekti.

Kaynak: İHA

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