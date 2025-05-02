Karabük'te Ayı ve Domuz Görüntülendi

Karabük'te iki ayı ve domuz sürüsü görüntülendi
KARABÜK - Karabük'te iki ayı ile dört domuz cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başköy köyü istikametinde ilerleyen araçtakiler, yola çıkan iki ayıyla karşılaştı. Ayılar, aracın önünde bir süre koşarak kaçmaya çalıştı.
Daha sonra yol kenarındaki yamaca tırmanan ayılar, karanlıkta gözden kayboldu.
Öte yandan Safranbolu ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesine inen 4 domuz cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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