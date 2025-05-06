Karabük'te Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı

Karabük'te orman işçileri tarafından bulunan ayı yavrusu, koruma altına alındı.
Keltepe'de çalışan yapan işçiler, ormanlık alanda ayı yavrusu olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hayvanı teslim aldı.
Ayı yavrusu, koruma altına alındı.
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