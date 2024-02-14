Karabük'te Cenaze Törenine Giden Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Cenaze Törenine Giden Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Karabük\'te Cenaze Törenine Giden Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'te bir cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

14.02.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te cenaze törenine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yenice ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde araçta bulunan Azize K'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Dursun K. (50), Cengiz K. (50) ve İlyas K. (37) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dursun K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Karabük, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Cenaze Törenine Giden Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Cenaze Törenine Giden Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement