Karabük'te "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine akademik ve toplumsal katkı sunmak amacıyla "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Karabük'te, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine akademik ve toplumsal katkı sunmak amacıyla "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda sıfır atık, gıda israfının önlenmesi ve Anadolu mutfak kültürünün sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

Vali Oktay Çağatay, sempozyum öncesinde, Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin ve yöresel kültürlerin bir araya geldiği KBÜFEST alanını ziyaret etti.

İllere ait tanıtım stantlarını gezerek yöresel ürünler, geleneksel el sanatları ve kültürel değerler hakkında bilgi alan Çağatay, daha sonra sempozyumun açılışına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağatay, sıfır atık ve israfla mücadele konularının çevresel olduğu kadar insani ve toplumsal sorumluluk taşıdığını belirtti.

İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, gıda ve ekmek israfının önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Çağatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" çalışmalarının, çevre bilincinin geliştirilmesi ve israfın önlenmesi açısından önemli farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

Çağatay, KBÜFEST ve sıfır atık konusundaki çalışmalarından dolayı KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başta olmak üzere, akademisyenlere, öğrencilere, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiKarabükKültürGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
19:10
İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı
İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 19:39:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Karabük'te "COP31 Yolunda Sıfır Atık Anadolu Sofraları Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei