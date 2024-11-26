Karabük\'te Diş Hastalarına Karşı Yardım

Karabük'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastalarının yardımına ekipler yetişti.
Jandarma ve UMKE ekipleri, hasta ihbarları üzerine harekete geçti.
Eflani Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara rağmen ulaştıkları Çukurören köyündeki diyaliz hastası 82 yaşındaki Alaattin Gözlemeci'yi tedavisi için evinden alarak Eflani Devlet Hastanesine götürdü.
Eskipazar ilçesine bağlı Deresoplan köyü Taşlık Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Sabri Lort'a ulaşan UMKE ekipleri de gerekli tıbbi müdahaleyi yaptıkları hastayı diyaliz merkezine nakletti.
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