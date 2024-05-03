Karabük\'te düğünde tüfekle havaya ateş açan damat hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

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Karabük'te düğünde tüfekle havaya ateş açan damat hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı yazılı ve görsel medya ile sosyal medya hesaplarında yer alan "düğünde damadın havaya ateş açtığı" haber ve paylaşımlarla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Yayınlanan görüntüler üzerinde araştırma yapan ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin, Cumayanı köyünde kendi düğününde havaya ateş açan damat B.T. olduğunu tespit etti.

B.T. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.