Karabük'te duvarla tabela arasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Karabük'te duvarla tabela arasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

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Karabük\'te duvarla tabela arasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Karabük'ün Bayır Mahallesi'nde bir iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen ekipler, merdivenle ulaştığı güvercini tedavi için veteriner kliniğine götürdü.

Karabük'te iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki iş yerinin duvarı ile tabelası arasında mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla tabelaya ulaştı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan güvercin, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

Kaynak: AA
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