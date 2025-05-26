Karabük'te Fırtına ve Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karabük'te fırtına ve yağmur etkili oldu

Ayağındaki ayakkabı bile fırtınaya dayanamadı

Şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

KARABÜK - Karabük'te şiddetli fırtına ve ardından bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur öncesi etkili olan fırtına kentte tozu dumana katarken, yaşlı bir kadının ayağındaki ayakkabısı fırtına da uçtu. Kısa süreli etkili olan fırtına sonrası vatandaşlar sığınacak yer arayıp koşuşturdu.

Eflani ilçesinde de etkili olan fırtına ilçe merkezine kurulan pazarda esnafa zor anlar yaşattı. Fırtına sonucu bir çok pazarcı esnafının çadırları yerinden çıktı. Belediye hoparlöründen ise sürekli oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı anonsu yapıldı.

Fırtına sonrası Karabük genelinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası cadde ve sokaklarda yollar göle döndü. Karabük Safranbolu arasında yer alan Kireç kuyusu mevkiinde yol adeta dere yatağına dönerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Karabük'te yağışların hafta boyunca devam edeceği bildirildi.