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Karabük'te horoz dövüştürdüğü iddia edilen 16 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 31 horoz, tartı, ilk yardım çantası ve 16 taşıma çantası ele geçirildi.

Dövüşü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer 15 şüpheliye ise "kumar oynamak"tan toplam 108 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.