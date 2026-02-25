Karabük'te İHH İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te İHH İftar Programı Düzenledi

Karabük\'te İHH İftar Programı Düzenledi
25.02.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, Karabük'te düzenlediği iftar programında yardım ve iyilik faaliyetlerini tanıttı.

Karabük'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karabük İHH Başkanı İbrahim Şentürk, Karabük'te bir iyilik hareketi ortaya çıkardıklarını belirterek, genç bir teşkilat olduklarını söyledi.

Teşkilatlarının şehrin her yerine yayıldığını aktaran Şentürk, maddi, manevi ve fikri konularda vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Şentürk, İHH'nın sadece bir sivil toplum kuruluşu olmadığını belirterek, "İHH vicdanın kurumsallaşmış halidir." ifadesini kullandı.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İHH Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Etkinlik, Karabük, Güncel, İyilik, İftar, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te İHH İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:46:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Karabük'te İHH İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.